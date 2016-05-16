Эксперты прокомментировали переговоры РФ в ОАЭ и Саудовской Аравии

Есть вероятность, что речь на переговорах шла о финансовом регулированием, с учётом предстоящего в январе 2024 года вступления Саудовской Аравии и ОАЭ в БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры в ОАЭ и Саудовской Аравии. Итоги встреч приводят эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что глава государства посетил обе страны с внушительной командой министров, включая главу ЦБ. Напрямую многие итоги встреч озвучены не были, однако телеграмеры предполагают, что к ним можно отнести договорённость о регулировании рынка природного газа с формированием соответствующего картельного соглашения, а также будущую реализацию совместных промышленных проектов с РФ в роли технологического донора и её партнёрами в роли хабов во внешний мир. Также есть вероятность, что речь на переговорах шла о финансовом регулированием, с учётом предстоящего в январе 2024 года вступления Саудовской Аравии и ОАЭ в БРИКС.

Решение первых двух вопросов на основе новой системы взаимных расчётов, не завязанной на США и ЕС, может дать серьезный импульс всем остальным вопросам, включая военно-техническое сотрудничество, дальнейшее расширение взаимной торговли, и т. д. Что именно и в каком объеме было решено в этой поездке, мы думаем, станет ясно достаточно скоро – взаимодействие подобного уровня будет не спрятать. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Kremlin.ru