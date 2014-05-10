Эксперты прокомментировали создание новых вокзалов в Москве

Что-то подобное в далёкие время заграничных поездок доводилось наблюдать в Париже и Берлине, считают авторы поста.

В Москве активно развиваются городские вокзалы. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер", ссылаясь на мэра столицы Сергея Собянина.

Как отмечают телеграмеры, какие-то вокзалы оказались побольше и с многофункциональной инфраструктурой, какие-то поменьше, но тоже переосмысленные. Что-то подобное в далёкие время заграничных поездок доводилось наблюдать в Париже и Берлине, считают авторы поста. Во-первых, там пригородные поезда точно так же заезжают в центральную часть города, как и МЦД в Москве. Во-вторых, даже за чертой города там всё подчинено единому узнаваемому дизайну и системе навигации, с которыми знаком городской житель.

Это делает транспортную систему всего региона цельной, почти бесшовной. В-третьих, это точки общественного притяжения, причём речь не о деклассированных элементах, а о простых людях, встречающихся на станции ради удобства и безопасности. Telegram-канал "Мейстер"

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Видео: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог