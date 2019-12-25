Минэнерго оценило дефицит энергосистемы Сибири: мнение экспертов

У министерства есть два варианта решения проблемы.

Минэнерго оценивает дефицит энергосистемы Сибири в размере 1,2 ГВт и намерено компенсировать растущий спрос за счет ввода новых угольных и газовых ТЭС. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

У министерства есть два варианта решения проблемы: использовать для их создания только отечественное оборудование или привлечь иностранных поставщиков. Первый вариант обойдется в 507 млрд рублей в ценах 2028 года, второй – в 334 млрд рублей.

Сама по себе новость позитивная – в Сибири потребление электричества растет быстрее, чем по стране в среднем, что говорит о развитии экономики этого макрорегиона: появляются новые предприятия, строится и электрифицируется Восточный полигон и так далее. И столь значительные вложения в инфраструктуру только подстегнут развитие Сибири за счет масштабных строек. Капля дегтя содержится лишь в выборе реализации этих целей – импортозамещение дороже и дольше.

Выходом, на наш взгляд, может быть строительство АЭС. Учитывая, что производство реакторов и необходимого оборудования в России находится "на ходу", такое решение займет немногим больше времени, чем покупка и монтаж комплекта для газовой или угольной ТЭС (6-8 лет против 4-5). Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere