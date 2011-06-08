Президент отменил волонтёрскую деятельность Натальи Аминевой из Воронежа.

Владимир Путин посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ. У него была богатая программа: осмотр павильонов субъектов РФ, экспозиции знаковых проектов - "коллайдера достижений", а также множество других мероприятий, среди которых была "Елка желаний" и награждение "Волонтеров года". Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Путин отменил волонтёрскую деятельность Натальи Аминевой из Воронежа. Она вместе со своей семьей организовала производство маскировочных сетей, окопных свечей и других необходимых нашим бойцам на фронте вещей.

Посещение последних мероприятий глубоко символично - президент четко показывает, что главное богатство страны не суперсовременные атомные ледоколы или красоты Алтая (хотя все это важно и ценно), а ее люди. Дети, как часть нашего светлого будущего, чьи мечты должны сбываться. И взрослые, которые уже сейчас это будущее строят. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что индийская GAIL подала иск к бывшей "дочке" "Газпрома" на $1,8 млрд.

Фото: Kremlin.ru