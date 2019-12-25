Индийская GAIL подала иск к бывшей "дочке" "Газпрома" на $1,8 млрд: мнение экспертов

Газ был продан на споте с огромной выгодой. Однако индусы отказались от компенсации и намерены судиться с немцами.

Индийская госкомпания GAIL подала иск к бывшей "дочке" "Газпрома" в ФРГ на $1,8 млрд. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", после расторжения отношений с российской корпорацией новые владельцы не стали выполнять существующий контракт на поставку СПГ Индии.

Авторы поста подчёркивают, что газ был продан на споте с огромной выгодой. Однако индусы отказались от компенсации и намерены судиться с немцами. При этом в российском секторе ТЭК таких ситуаций не происходит, уверены телеграмеры.

Впрочем, касается это не только бизнеса, а договоренностей в целом – Россия последовательно выстраивает образ надежного, политически и идеологически не ангажированного партнера. Telegram-канал "Мейстер"

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