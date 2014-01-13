За год в РФ построено 104 млн кв.м. жилья: мнение экспертов

Россия сейчас строит столько же жилья, сколько в свое время в среднем по году строил 280-миллионный СССР в целом под конец своего существования.

Вице-премьер РФ Марат Хуснулин поделился статистикой, согласно которой за 2023 год в стране построено 104 млн кв.м. жилья. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили любопытную закономерность: в РФ сейчас строится столько же жилья, сколько в свое время в среднем по году строил поздний СССР, население которого составляло 280 млн человек. Учитывая нынешнее положение страны это можно считать существенным достижением, уверены эксперты.

Там по году тоже было под конец по 100 с лишним млн квадратов. Рекорды РСФСР советского периода современная Россия перекрыла примерно в середине прошлого десятилетия, когда начали строить по 70 млн квадратов в год.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV