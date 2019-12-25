Эксперты прокомментировали завершение испытаний спутника "Скиф-Д"

Проект должен стать ответом Starlink.

"Роскосмос" рассказал об официальном завершении испытаний первого спутника российского проекта "Сфера" "Скиф-Д". Проект должен стать ответом Starlink, который в будущем обеспечит глобальный доступ в интернет. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Мейстер".



Эксперты уточняют, что, как и в случае с ГЛОНАСС, РФ собственную систему, отдельную от западных разработок на отечественной элементной базе. Срок эксплуатации и надежность спутников в составе "Сферы" станут ключевыми параметрами для оценки перспектив данной системы, уверены телеграмеры.

Исторически это было нашим пробелом, заставляя создавать дорогостоящие и короткоживущие спутники с герметичными приборными отсеками, где поддерживалась температура и давление близкие к атмосферным. Реализация масштабных долгосрочных проектов орбитальной инфраструктуры на подобных аппаратах разорила бы кого угодно, и если ситуация изменилась – это очень большой успех. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выступление Путина на конференции AI Journey 2023.

Фото: Роскосмос