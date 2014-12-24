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Эксперты прокомментировали выступление Путина на Путина на конференции AI Journey 2023
Сегодня, 12:01
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Эксперты прокомментировали выступление Путина на Путина на конференции AI Journey 2023

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Президент считает, что Россия просто обязана заниматься развитием искуственного интеллекта.

Президент РФ Владимир Путин выступил на конференции AI Journey 2023. Мероприятие прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили авторы поста, президент считает, что Россия просто обязана заниматься развитием искуственного интеллекта. Остановить этот процесс невозможно, а отказаться от участия в нем, значит, обречь себя на технологическое отставание. Что касается опасений насчет его влияния на рынок труда, то президент уверен, что человека ИИ не заменит, но может стать его верным помощником. С подобной позицией сложно не согласиться, считают телеграмеры.

Уже сейчас ИИ освобождает людей от рутины конвейера на высокотехнологичных линиях производств, а также пробует себя в диагностировании болезней. Со вторым пока получается хуже и недавняя приостановка использования Botkin. AI (ИИ по распознавания патологий на снимках лучевых исследований) служит тому свидетельством. Однако это не отрицает потенциальной пользы его дальнейшего развития для помощи докторам, а лишь подчеркивает правоту президента – сколь хороша бы ни была техника, человека она все равно не заменит. 

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали саммит ОДКБ в Минске.

Фото: Kremlin.ru

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей,

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