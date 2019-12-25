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Эксперты прокомментировали саммит ОДКБ в Минске
Сегодня, 12:05
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Эксперты прокомментировали саммит ОДКБ в Минске

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Процесс внутреннего сотрудничества участников союза продолжает интенсифицироваться.

В четверг, 24 ноября, в Минске проходил саммит ОДКБ. Важные итоги мероприятия подвели авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как уточнили авторы поста, члены организации по-прежнему сплочены. Так, несмотря на взгляды Пашиняна, страна из организации выходить не намерена. Об этом прямо сказал генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, заявив о продолжении двусторонних контактов с Арменией и работе ее представителей в ОДКБ. Процесс учений и внутреннего сотрудничества только интенсифицируется, считают эксперты. Так,  страны в рамках операции "Наёмник" вместе ловят участников террористических группировок, продолжаются работы по созданию совместной ПРО (к примеру, в Таджикистане в ноябре было уже 8 ПУ С-300).

Наращивается число совместных учений, причем не только внутри ОДКБ, но и с ее международными партнерами – в Киргизии в сентябре с членами ШОС были проведены антитеррористические учения "Евразия-Антитеррор-2023". В общем, ОДКБ не разваливается, а развивается, попутно укрепляя сотрудничество со своими восточными партнерами.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали планы по увеличению отгрузки российской нефти в портах к 2026 году.

Фото: Kremlin.ru (Константин Завражин)

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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