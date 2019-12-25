Эксперты прокомментировали планы по увеличению отгрузки российской нефти в портах к 2026 году

К указанному сроку мощности будут расширены на 32 млн тонн.

В ходе "правительственного часа" в Совфеде вице-премьер РФ Александр Новак сделал заявление о том, что портовые мощности по отгрузке российской нефти к 2026 году будут расширены на 32 млн т. На это обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как уточнили телеграмеры, процесс осуществят за счёт модернизации портов Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино. Авторы поста также отметили, что после введения западных санкций трубопроводные поставки нефти из РФ в ЕС сильно просели, поскольку доступные для морских перевозок хитрости (например, перевалка с танкера на танкер, создания "смесей" и т.д.) в в данном случае не сработают должным образом. Кроме того, сами европейцы ограничивают поставки по маршрутам.

Поэтому логично, что Россия старается нарастить морскую логистику: она не привязана к конкретным рынкам и позволяет отправлять "черное золото" в любую точку мира. В этой связи начатое расширение портовых мощностей можно только поприветствовать – "нефтянка" получает независимость и гибкость поставок. Это благоприятно скажется как на результатах ее экспорта, так и на доходах национального бюджета. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали законопроект о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.

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