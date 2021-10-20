Эксперты прокомментировали законопроект о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки

Документ ещё будет дорабатываться.

Правительство России концептуально поддержало проект закона о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Инициатива была внесена в начале ноября группой сенаторов и депутатов во главе с Андреем Клишасом. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отмечают, что документ ещё будет дорабатываться, но ориентировочно его примут до конца года: закон позволит экспортёрам активно продавать валютную выручку, а это, в свою очередь, позитивно скажется на курсе рубля. По мнению телеграмеров, многие решения Центробанка и финансово-экономического блока правительства, призванных укрепить курс, обладают значительным отложенным эффектом. Например, после поднятия ставки до 15% годовых, какое-то количество крупных держателей валюты, понимая, что скоро курс начнет укрепляться, скинули свои баксы и купили рубли.

В былые времена, когда ЦБ в любой момент мог просто выйти на рынок с прямыми интервенциями и одномоментно продать десяток-другой миллиардов долларов, таргетировать курс было значительно проще. Сейчас делать это стало значительно сложнее, а результата от предпринятых действий приходится ждать неделям, а то и месяцами. Однако несмотря на все трудности – у правительства и ЦБ остается достаточно инструментов для влияния на курс, да и законодательные власти, в случае чего, всегда готовы отдать пас коллегам из исполнительной. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV