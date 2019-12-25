В МВД назвали отсутствие военного билета основанием для отказа в загранпаспорте

В полиции назвали обстоятельства, при которых гражданину могут отказать в подаче документов.

На российской территории отсутствие военного билета у мужчины призывного возраста может стать основанием для отказа в принятии документов на оформление заграничного паспорта. Соответствующие сведения опубликовали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, размещенные правоохранительными органами страны. В МВД уточнили, что уже на этапе приема документов на оформление заграничного паспорта существует несколько оснований для отказа претенденту. Одним из таковых условий является отсутствие у заявителя, который подпадает под категорию лиц призывного возраста, военного билета. Дополнительно в перечне значатся проблемы с внутренним паспортом гражданина России. Например, это может быть истекший срок действия документа или недействительность.

В полиции объяснили, что документы на заграничный паспорт могут не принять у россиянина в том случае, если у человека нет фотографии подходящего формата, в заявлении указана недостоверная информация или в нем допущены ошибки, а также не учтены формы заполнения.

В МВД рассказали, можно ли самостоятельно ставить отметки в паспорт.

Фото: Piter.tv