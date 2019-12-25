Экс-подполковника в Петербурге приговорили к 21 году строгого режима

Петербургский военный суд лишил бывшего подполковника звания и наград.

В Петербурге огласили приговор бывшему подполковнику Константину Фролову, известному под позывным Палач. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал его виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, получении взяток и мошенничестве, связанном с оформлением ранений. Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает spb.aif.ru.

Фролову назначили 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили воинского звания и государственных наград: четырёх орденов Мужества, медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

По версии следствия, занимая должность начальника группы специальных операций 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, Фролов организовал схему получения компенсаций за травмы, которые выдавали за боевые. Военнослужащие, как установили следователи, намеренно ранили друг друга, а затем оформляли повреждения как полученные при выполнении боевых задач. По данным издания, в схеме участвовали не менее 30 человек.

Для подтверждения ранений снимали постановочные видеоролики, в которых имитировали взрывы, удары беспилотников и травмы, якобы полученные при разминировании. Некоторые записи передавали в СМИ, где их публиковали как кадры настоящих боевых действий. Согласно материалам дела, для большей убедительности использовали заранее подготовленные осколки боеприпасов.

Первоначально Фролов признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против другого военнослужащего. Позже он отказался от признаний и потребовал рассматривать дело в общем порядке.

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Фото: Piter.TV