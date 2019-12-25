В ГД поддержали исключение выплат за рождение ребенка из учитываемых доходов

Наталья Москвитина рассказала, что господдержка должна дополнять региональные меры.

Исключение региональных единовременных выплат при рождении ребенка из подсчитываемых доходов российских семей сделает оценку нуждаемости семей для назначения единого пособия более справедливой. Такое мнение журналистам информационного агентства "ТАС" выразила член профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Наталья Москвитина. Парламентарий в нижней палате представляет "Единую Россию". Политический деятель уточнила, что при рождении ребенка расходы семьи закономерно растут. В связи с этим регионы предусматривают дополнительные единовременные выплаты местному населению.

Но сегодня возникает противоречие: семья получает помощь при рождении малыша, эта сумма учитывается в ее доходах, и в результате она может потерять право на единое пособие. Считаю важным устранить такую ситуацию. Наталья Москвитина, депутат ГД РФ

Законодатель пояснила, что единовременная выплата не свидетельствует о том, что российская семья стала обеспеченнее и больше не нуждается в регулярной государственной поддержке. Политики работают над тем, чтобы федеральные и региональные меры работали согласованно и дополняли друг друга.

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Фото: Piter.tv