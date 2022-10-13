От карандаша к мечте: в Петербурге выбирают победителей детского конкурса рисунков

Торжественное награждение самых талантливых авторов состоится 10-12 ноября.

Приём работ на конкурс "Строим будущее", посвящённый 30‑летию Комитета по строительству, официально завершён. Каждая присланная работа — это целая история, рассказанная детьми о том, как труд делает Северную столицу уютнее и красивее, сообщил портал "Строительный Петербург".

В этих ярких работах живёт целая вселенная: смелые строители в касках, крепко сжимающие инструменты, будто готовы прямо сейчас возвести целый квартал; а рядом — тёплые семейные сюжеты о строительных династиях, где умение созидать становится настоящей семейной ценностью и бережно передаётся от старших к младшим.

Конкурс проводился в двух номинациях:

"Профессия — созидать" — здесь раскрывается сам дух строительства, творческий взгляд на труд мастера;

"Строительная династия" — трогательные истории о родных, чья жизнь связана со стройкой: о дедушках, бабушках, мамах и папах.

Теперь начинается отбор лучших рисунков. Ознакомиться с рисунками юных художников можно по ссылке. Торжественное награждение победителей пройдёт 10–12 ноября.

Фото: Комитет по строительству