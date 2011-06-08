В конкурсе участвовали не только петербуржцы, но и дети сотрудников строительной отрасли из Москвы, Тюмени, Сочи и других городов.

В Петербурге подвели итоги конкурса детского рисунка "Мои родители – строители!". В конкурсе участвовали дети работников строительных компаний в возрасте от 6 до 12 лет.

Каждый из вас старался над своей картиной, я уверен, донимал родителей, спрашивал, как проходят стройки. Мне, как одному из управленцев строительной отрасли, это особенно важно, я уверен, что будущее или историческое наследие, которое вы рисовали, вы в дальнейшем только преумножите. Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству

Лучшие работы выбрали в 19 номинациях, среди них: "Портрет строителя", "Город будущего" и "Знаток строительной техники". Специальный приз от Комитета по строительства вручили 10-летней Алене Ляхович. Папа Алены работает в компании "Главстрой-Санкт-Петербург" и часто рассказывает дочери о строительстве.

Я нарисовала большой рисунок, на котором изображены все детские сады и школы, которые строил мой папа и компания "Главстрой", начиная с 2010 года, с того момента, как я родилась. Алена Ляхович, участница конкурса детского рисунка

В следующем году конкурс детского рисунка "Мои родители – строители!" пройдет в девятый раз.

Фото и видео: Строительный Петербург