В Ленобласти в 2023 году было произведено 713,3 тыс. тонн молока

Ленинградская область занимает 1 место в России по молочной продуктивности.

В 2023 году рост производства молока в Ленинградской области составил 5%. В комитете по АПК провели итоги работы молочной отрасли за 2023 год, сообщили в региональной администрации.

В 2023 году в Ленинградской области было произведено 713,3 тыс. тонн молока (105% к уровню 2022 года). Молочная продуктивность коров – 9916 кг (101,8%). С начала этого года рост производства молока в Ленинградской области составил 1%, произведено 57 тысяч тонн.

Ленинградская область занимает 1 место в России по молочной продуктивности и 9 место по объемам молока в сельхозорганизациях. Область производит 2% от общего объема молока в России и 33% от объемов СЗФО.

Также Ленобласть увеличивает производство мясной продукции.

Фото: администрация Ленобласти