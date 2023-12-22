Ленобласть увеличивает производство мясной продукции

Производство мяса и мясной продукции в регионе ведут 23 крупных предприятия.

В комитете по АПК подвели итоги работы мясоперерабатывающих предприятий Ленинградской области. Индекс промышленного производства пищевых продуктов по итогам 2023 года составил – 107,2%, мясных продуктов – 121,8%.

За 2023 год производство мяса и субпродуктов пищевыми предприятиями Ленинградской области составило 301,7 тыс. тонн (101,3% к 2022 году). Произошло внутреннее перераспределение ассортимента выпускаемой продукции в сторону увеличения производства свинины на 75%, колбасных изделий – 68%, мясных консервов – 63% к уровню 2022 года.

Производство мяса и мясной продукции в регионе ведут 23 крупных предприятия. В отрасли занято более двух тысяч человек.

В Ленобласти заключили семь контрактов на ремонт региональных дорог.

Фото: администрация Ленобласти