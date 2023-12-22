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В Ленобласти заключили семь контрактов на ремонт региональных дорог
Сегодня, 15:42
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В Ленобласти заключили семь контрактов на ремонт региональных дорог

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Специалисты приведут в порядок магистрали во Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах.

В Ленинградской области  заключили  семь контрактов на ремонт региональных дорог. Работы проведут по просьбе жителей региона, об этом сообщили в пресс-службе администрации области.  

Работы выполнят во Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах. Под Тосно планируется ремонт подъезда к поселку Войскорово от Московского шоссе. Во Всеволожском районе приведут в порядок участки  трассы между Юкками и Кузьмолово, а также дорогу к деревне Сярьги.

В Приозерском районе полностью отремонтируют подъезд к поселку Соловьевка. Дорожники займутся  участком от Подпорожья в сторону железнодорожной станции Свирь в Подпорожском районе. В Выборгском районе обновят участки на въезде в Каменногорск, повороте от "Скандинавии" в сторону Приозерска и около поворота в сторону Дубинино.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Ленобласти объявили три тендера на дорожный ремонт на 1,5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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