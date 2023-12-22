В Ленобласти заключили семь контрактов на ремонт региональных дорог

Специалисты приведут в порядок магистрали во Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах.

В Ленинградской области заключили семь контрактов на ремонт региональных дорог. Работы проведут по просьбе жителей региона, об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Работы выполнят во Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Приозерском и Подпорожском районах. Под Тосно планируется ремонт подъезда к поселку Войскорово от Московского шоссе. Во Всеволожском районе приведут в порядок участки трассы между Юкками и Кузьмолово, а также дорогу к деревне Сярьги.

В Приозерском районе полностью отремонтируют подъезд к поселку Соловьевка. Дорожники займутся участком от Подпорожья в сторону железнодорожной станции Свирь в Подпорожском районе. В Выборгском районе обновят участки на въезде в Каменногорск, повороте от "Скандинавии" в сторону Приозерска и около поворота в сторону Дубинино.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Ленобласти объявили три тендера на дорожный ремонт на 1,5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv