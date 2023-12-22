В Ленобласти объявили три тендера на дорожный ремонт на 1,5 млрд рублей

В ближайшие три года власти Ленинградской области также намерены провести реставрацию 210 муниципальных улиц, шоссе и проездов на сумму более 2,5 млрд рублей.

Конкурсы на проведение ремонтных работ по обновлению автомобильных дорог в Ленинградской области были объявлены правительством региона. Информация о тендерах была размещена на государственном портале госзакупок.

Так, первый тендер предусматривает проведение ремонта дороги "Павловск — Косые мосты" в Тосненском районе. Начальная цена контракта составит 204,8 млн рублей. Второй тендер связан с ремонтом участка дороги "Репино — Симагино" в Выборгском районе: сумма, выделенная на работы, составляет 177,5 млн рублей. Оба проекта будут осуществлены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Третий тендер имеет целью ремонт подъездного пути к деревне Посадников Остров и Садоводству в Киришском районе Ленинградской области. На выполнение данного проекта выделено 164,8 млн рублей. Ремонтные работы осуществляются в рамках совместной программы Петербурга и Ленинградской области по обновлению дорог, ведущих к садоводствам. Согласно заключенному между регионами соглашению, в течение трёх лет планируется обновить 85 подъездных дорог к садоводческим товариществам. Общая протяжённость этих дорог составляет больше 180 км. Соглашение, подписанное в январе прошлого года, предусматривает совместное финансирование программы ремонта дорог к садоводствам.

В ближайшие три года власти Ленинградской области также намерены провести реставрацию 210 муниципальных улиц, шоссе и проездов на сумму более 2,5 млрд рублей. Большая часть ремонтных работ запланирована в Гатчинском (28 адресов), Волховском (26 адресов) и Кировском (24 адреса) районах.

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Фото: Правительство Ленобласти