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Власти Петербурга и Ленобласти обсудили расширение программы ремонта дорог у садоводств
Сегодня, 12:34
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Власти Петербурга и Ленобласти обсудили расширение программы ремонта дорог у садоводств

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Программу ремонта дорог к садоводствам планируется расширить. Она действует в рамках сотрудничества Петербурга и Ленобласти.

Перспективы развития сотрудничества в рамках совместной программы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Между Петербургом и Ленобластью действует соглашение, согласно которому до конца 2023 года должен быть выполнен ремонт подъездов к шести садоводствам. Значит 26 километров дорог должны быть отремонтированы. На данный момент основная часть работ завершена.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отказал в иске против строительства Северного намыва.

Фото: Piter.TV

Теги: ремонт дорог, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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