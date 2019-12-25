Власти Петербурга и Ленобласти обсудили расширение программы ремонта дорог у садоводств

Программу ремонта дорог к садоводствам планируется расширить. Она действует в рамках сотрудничества Петербурга и Ленобласти.

Перспективы развития сотрудничества в рамках совместной программы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Между Петербургом и Ленобластью действует соглашение, согласно которому до конца 2023 года должен быть выполнен ремонт подъездов к шести садоводствам. Значит 26 километров дорог должны быть отремонтированы. На данный момент основная часть работ завершена.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отказал в иске против строительства Северного намыва.

Фото: Piter.TV