Власти Петербурга и Ленобласти обсудили расширение программы ремонта дорог у садоводств

Перспективы развития сотрудничества в рамках совместной программы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью обсудили вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
Между Петербургом и Ленобластью действует соглашение, согласно которому до конца 2023 года должен быть выполнен ремонт подъездов к шести садоводствам. Значит 26 километров дорог должны быть отремонтированы. На данный момент основная часть работ завершена.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга отказал в иске против строительства Северного намыва.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все