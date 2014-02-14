Суд Петербурга отказал в иске против строительства Северного намыва

Окончательное решение вынесено спустя 1,5 года.

Куйбышевский районный суд рассмотрел административный иск активистов против строительства намыва Васильевского острова. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга сегодня, 18 сентября.

Окончательное решение вынесено спустя 1,5 года. Истцами по делу выступили петербуржцы-активисты и общество естествоиспытателей, ответчиком – Росприроднадзор. Незаконным, по словам истцов, стало заключение государственной экологической экспертизы проектной документации "Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап", которое утверждено указом ведомства 26 октября 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный не отдаст намыв Васильевского острова под жилую застройку.

Фото: Piter.TV