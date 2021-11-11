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После вмешательства прокуратуры на намыве Васильевского острова ликвидировали свалку
Сегодня, 11:29
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После вмешательства прокуратуры на намыве Васильевского острова ликвидировали свалку

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Было допущено складирование строительных материалов и хозяйственных отходов. 

После вмешательства прокуратуры Петербурга ликвидирована несанкционированная свалка на намывных территориях Васильевского острова, рассказали 31 октября в пресс-службе надзорного ведомства. 

На земельном участке, который расположен в границах водоохранной зоной Финского залива, допустили складирование строительных материалов и хозяйственных отходов. 

Прокурор Василеостровского района внес представление в адрес предприятия, занимающегося развитием намывных территорий. Его рассмотрели и удовлетворили. Выявленные нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее на Октябрьской набережной обнаружили мусорную свалку. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: намыв васильевского острова, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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