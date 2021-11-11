После вмешательства прокуратуры на намыве Васильевского острова ликвидировали свалку

Было допущено складирование строительных материалов и хозяйственных отходов.

После вмешательства прокуратуры Петербурга ликвидирована несанкционированная свалка на намывных территориях Васильевского острова, рассказали 31 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

На земельном участке, который расположен в границах водоохранной зоной Финского залива, допустили складирование строительных материалов и хозяйственных отходов.

Прокурор Василеостровского района внес представление в адрес предприятия, занимающегося развитием намывных территорий. Его рассмотрели и удовлетворили. Выявленные нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее на Октябрьской набережной обнаружили мусорную свалку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)