  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Каждая вторая "Докторская" в магазинах Петербурга не прошла проверку
Сегодня, 14:38
257
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Каждая вторая "Докторская" в магазинах Петербурга не прошла проверку

0 0

Эксперты выявили нарушения ГОСТа в популярной колбасе из сетевых магазинов.

В Петербурге каждая вторая упаковка "Докторской" колбасы не соответствует ГОСТу, несмотря на заявленные данные на этикетке. В Петербурге эксперты общественной организации потребителей "Общественный контроль" провели проверку качества "Докторской" колбасы, представленной в розничной продаже.

Для исследования были закуплены восемь образцов продукции в крупных сетевых магазинах города. По итогам лабораторного анализа четыре образца не соответствовали требованиям государственного стандарта.

В ходе экспертизы в части продукции были выявлены субпродукты и посторонние компоненты, обозначенные как "структурные элементы внутренних органов". Специалисты отметили, что наличие такого сырья негативно влияет на пищевую ценность изделия, в том числе на содержание белка.

Кроме того, в отдельных образцах зафиксировали микробиологические отклонения. В "Общественном контроле" сообщили, что производители используют различные способы для введения покупателей в заблуждение. В частности, применяется подмена состава с маскировкой продукции под ГОСТ, а также выпуск колбас по техническим условиям с незаконным использованием традиционных наименований.

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор перечислил сезонные продукты января. 

Фото: Общественный контроль

Теги: докторская, колбаса, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии