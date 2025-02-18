В Приангарье местного жителя задержали при повторной краже колбасы из магазина

Мужчина попался при попытке украсть 13 колбас из точки, где он уже незаконно вынес 11 колбасных изделий.

В Иркутской области 43-летний мужчина украл из местного магазина 11 палок колбасы, а на следующий день вернулся в ту же торговую точку, чтобы унести с собой еще 13 колбас. Инцидент произошел на территории города Черемхово. Известно, что первую партию украденного вор успел продать. Ведется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов указала, что сначала в полицию поступило заявление из продуктового магазина о краже 11 палок колбасы, в том числе копченых изделий и сервелата. На записи с установленных в помещении камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который тщательно выбирал колбасу, а затем прятавший ее в спортивную сумку. Оперативники начали поиск вора.. Однако тот сам вернулсяв магазин. Его задержали сотрудники торгового зала. Материальный ущерб от действий злоумышленника оценен в шесть тысяч рублей. Подозреваемый признался в содеянном. Он заметил, что заработал за украденную колбасу 1200 рублей.

В Приморском крае перед судом предстанут обвиняемые в незаконном вылове трепанга.

Фото и видео: МВД по Иркутской области