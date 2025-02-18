В Приморском крае перед судом предстанут обвиняемые в незаконном вылове трепанга

Ирина Волк рассказала, что материалы дела будут рассмотрены по существу.

На территории Приморского края перед Хасанским районным судом предстанут обвиняемые в незаконном вылове трепанга. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что завершено предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов. В декабре 2023 года сотрудники МВд заметили двух местных жителей, которые занимались браконьерством на берегу залива Посьета.

Правонарушители попытались скрыться на автомобиле, однако в результате преследования были задержаны. При осмотре в багажнике транспортного средства обнаружено водолазное снаряжение и емкости с живым дальневосточным трепангом. пресс-служба МВД РФ

В общей сложности оперативниками было изъято около трех тысяч экземпляров. Установлено, что злоумышленники незаконно вылавливали краснокнижных морских животных во внутренних водах акватории Японского моря. Сотрудники полиции выпустили трепанга в естественную среду обитания.

Нижегородская полиция задержала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на 1,4 млн рублей.

Фото и видео: МВД медиа