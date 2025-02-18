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Нижегородская полиция задержала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на 1,4 млн рублей

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Сотрудники МВД поймали вора у него дома.

Российские правоохранительные органы на территории Нижегородской области задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на 1,4 миллиона рублей. В пресс-службе регионального управления полиции в социальных сетях уточнили, что злоумышленник скрывал свое лицо под черной маской. Он вошел в торговую точку, а далее при помощи травматического пистолета разбил витрину с товаром. Преступление совершено в торговом центре, расположенном на улице Фильченкова. Далее мужчина схватил два лотка с украшениями и скрылся. В общей сложности вор похитил свыше 30 золотых цепочек.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый местный житель.

пресс-служба МВД РФ

На момент поимки мужчина находился по месту жительства в своём частном доме. На чердаке здания оперативники обнаружили и изъяли похищенные драгоценности. Далее ценные вещи будут возвращены законным владельцам. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу. У него изъят травматический пистолет, который правонарушитель использовал при ограблении.

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Фото и видео: МВД Медиа

 

Теги: мвд, нижегородская область, ограбление, регионы, ювелирные украшения
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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