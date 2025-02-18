В Армении накрыли call-центры, обманывавшие инвесторов из Казахстана и Европы

Задержаны 41 человек из Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана.

На территории Армении правоохранительные органы накрыли call-центры, обманывавшие инвесторов из Казахстана, России и европейского региона. В ходе обысков оперативники изъяли свыше 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, 30 тысяч долларов, российские рубли, грузинские лари, а также пять единиц автомобильной техники и холодный кошелек с криптовалютой. Известно, что две незаконные точки действовали в Ереване. Члены банды пойманы совместными усилиями сотрудников департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета страны.

Журналисты из издания 24KZ со ссылкой на сайт Polisia.kz указали, что задержаны организаторы и участники транснациональной преступной группы,. Мошенники предлагали жертвам инвестировать в фиктивные компании. Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Жандос Сүйинбай уточнил, что пойман 41 человек. Все они являются гаржданами Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана. Местная полиция при содействии казахстанских коллег продолжают вести необходимые мероприятия для выявления всех криминальных эпизодов с мошенничеством, установления соучастников схемы и общей суммы нанесенного материального ущерба.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье