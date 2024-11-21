В Москве задержали лжеюристов, обманувших более 100 человек на 20 млн рублей

Ирина Волк рассказал о пресечении крупной схемы по мошеннической деятельности.

Российские правоохранительные органы задержали десятерых подозреваемых в мошенничестве под видом оказания юридических услуг пенсионерам в столице. Соответствующей информацией через социальные сети с журналистами поделились сотрудники пресс-службы полиции по региону. Официальный представитель МВД Ирина Волк заметила, что злоумышленники организовали call-центр, сотрудники которого обзванивали граждан и предлагали им пройти консультации по правовым вопросам. Аферисты обещали потерпевшим положительный исход в решении трудных жизненных ситуаций. Они ссылались на наличие связей в государственных органах.

Войдя в доверие, аферисты убеждали, что помогут увеличить пенсию, оформить различные льготы, а также вернуть потерянные вклады в кредитно-потребительских кооперативах. пресс-служба МВД РФ

Далее мошенники приглашали потенциальных клиентов в арендованные офисы и заключали с ними договоры. За свои услуги они просили от посетителей от 20 тысяч до трех миллионов рублей. Россияне отдавали последние сбережения или оформляли на себя финансовые займы. После получения денежных средств подозреваемые имитировали работу по делу граждан, однако фактически взятые обязательства не выполняли. Ради конспирации преступники меняли названия компаний, адреса офисов и кол-центра. Жертвами криминальной схемы стали свыше сотни человек. А общий причиненный материальный ущерб оценивается в 20 миллионов рублей. Ведется 41 уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ, объединенных в единое делопроизводство. Два фигуранта расследования отправлены под стражу, еще пятеро остаются под домашним арестом, а трое оказались под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Самаре выявлен нарушитель ПДД, имеющий 200 тысяч рублей задолженности по штрафам.

Фото и видео: МВД Медиа