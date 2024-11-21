В Самаре выявлен нарушитель ПДД, имеющий 200 тысяч рублей задолженности по штрафам

Полиция составила свыше 200 материалов в отношении злоумышленника.

Российские правоохранительные органы на территории Самары выявили нарушитель правил дорожного движения, который имеет на своем счету 200 тысяч рублей задолженности по административным штрафам. Соответствующей информацией через социальные сети с журналистами поделились сотрудники пресс-службы полиции по региону. Уточняется, что в городе Тольятти во время отработки информации экипажем ДПС остановлен автомобиль Mercedes с иностранными государственными регистрационными знаками.

Согласно проведённой проверке, водитель не оплачивал своевременно административные штрафы, вынесенные за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами в автоматическом режиме. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где в отношении него было составлено свыше 200 материалов. В том числе речь идет о об уклонении от административного преследования. Транспортное средство водителя отправлено на специальную стоянку. В адрес правонарушителя вынесены постановления о наложении административных штрафов в двукратном размере, заявленным от суммы неуплаченного взыскания. В текущий момент гражданину предстоит оплатить порядка 400 тысяч рублей.

В Красноярском крае задержали подозреваемого в хищении 48 миллионов рублей.

Фото и видео: МВД медиа