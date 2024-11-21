В Красноярском крае задержали подозреваемого в хищении 48 миллионов рублей

Ирина Волк рассказала о преступной схеме, которой воспользовался подозреваемый.

На территории Красноярского края российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в хищении 48 миллионов рублей. Соответствующей информацией через социальные сети с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Официальный представитель МВД Ирина Волк заметила, что под предлогом продажи драгоценных металлов ранее неоднократно судимый житель Усольского района Иркутской области украл крупную сумму денежных средств.

Он успел уехать вместе с супругой в другой город и купить себе новый автомобиль. Однако оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. пресс-служба МВД РФ

В полиции объяснили, что злоумышленник нашел покупателя, желавшего приобрести золото. Затем мошенник устроил с ним встречу на берегу реки, где избил потерпевшего и забрал наличные средства. Злоумышленник позже был задержан в городе Красноярске. В салоне иномарки, на которой передвигался мужчина, оперативники обнаружили остальные деньги. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ.

Житель Новосибирска подозревается в хищении 4 млн рублей у 80-летней москвички.

Фото и видео: МВД Медиа