Житель Новосибирска подозревается в хищении 4 млн рублей у 80-летней москвички

Полиция раскрыла личность курьера, помогающего аферистам обманывать пожилых граждан.

Гость столицы из Новосибирска подозревается в хищении четырех миллионом рублей у 80-летней пенсионерки из российской столицы. Соответствующей информацией через социальные сети с журналистами поделились сотрудники пресс-службы правоохранительных органов по городу. Известно, что пожилой женщине поступило несколько звонков на городской номер телефона от якобы сотрудников силовых ведомств. Злоумышленники ввели потерпевшую в заблуждение. Они под предлогом оказания помощи в поимке аферистов убедили москвичку передать прибывшему курьеру наличные денежные средства в иностранной валюте.

Пенсионерка поверила и отдала сбережения, однако спустя время поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сыщики вышли на след криминального посыльного и задержали его. пресс-служба МВД РФ

Подозреваемый уточнил, что такую "подработку" нашёл в одном из мессенджеров. По указанию работодателей мужчина забирал у пожилых жителей в Москве деньги, а затем отвозил из в офис, расположенный на Пресненской набережной. Там средства конвертировались в криптовалюту и отправлялись кураторам. В качестве материального вознаграждения курьер оставлял себе процент от украденного. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа