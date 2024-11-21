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За поджог мотодрезины в Подмосковье сотрудники полиции и УФСБ задержали двух молодых людей

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Молодые люди планировали получить от куратора 120 тысяч рублей.

На территории Московской области российские правоохранительные органы и сотрудники ФСБ РФ задержали двух молодых людей, подозреваемых в поджоге мотодрезины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что для реализации криминального плана приятели 2005 и 2006 года рождения слили бензин с неустановленного автомобиля, после чего в ночное время прибыли на 34 километр шестого пикета станции Быково.

Там подельники разбили окно кабины самоходного рельсового транспортного средства, залили её похищенной горючей жидкостью, подожгли и скрылись.

пресс-служба полиции по Подмосковью 

Оперативники поймали злоумышленников по горячим следам. Местные жители признались в том, что совершили преступление по указанию неизвестного, который связался с ними в одном из мессенджеров. Молодые люди повелись на обещания денежного вознаграждения, составившего сумму в 120 тысяч рублей. Для своего куратора сообщники в момент того, когда они покидали место инцидента, записали  на камеру мобильного устройства видеоотчет. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по пунктам "а" и"в" части 2 статьи 205 УК РФ.

В Красноярском крае  пресечена поездка нетрезвой женщины-водителя с двумя детьми в машине.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, поджог, подмосковье, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар, Новости России,

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