В Красноярском крае пресечена поездка нетрезвой женщины-водителя с двумя детьми в машине

Показатель алкоголя в выдыхаемом воздухе водительницы превысил норму в семь раз.

На территории Красноярского края сотрудник российских правоохранительных органов пресёк поездку нетрезвого водителя с двумя детьми в салоне автомобиля. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. Известно, что участковый уполномоченный полиции во время обхода обслуживаемой территории в посёлке Большая Ирба в первой половине дня заметил, что к одному из магазинов подъехала иномарка. Сидевшая за рулём машины женщина отправилась шатающейся походкой в магазин. Она оставила на сиденьях легковушки несовершеннолетних пассажиров.

Подоспевший экипаж ДПС предложил женщине пройти освидетельствование, на что она согласилась. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом ею воздухе 1,147 мг/л этилового спирта, что превышает допустимую норму в 7 раз. пресс-служба МВД РФ по региону

Местная жительница пояснила, что накануне вечером до поздней ночи вместе с подругой отмечала день рождения ребёнка. Там взрослые распивали крепкие алкогольные напитки. Утром подозреваемая вместе с четырехлетним мальчиком и восьмилетней девочкой отправились в торговую точку. В отношении злоумышленницы составлен административный протокол. Дополнительно сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних привлекли обеих родительниц к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Фото и видео: МВД Медиа