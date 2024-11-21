Во Владивостоке погиб человек при падении автобуса с высоты

Расследование находится на контроле у прокуратуры.

В центре российского города Владивосток с высоты в 12 метров упал микроавтобус. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. Известно, что транспортное средство повредило припаркованные под подпорной стеной моста автомобили. Жертвой трагедии стал один человек, еще один пострадавший остается в больнице. По информации от надзорного ведомства, мужчина-водителья, находившийся за рулем иномаркиToyota Hiace по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке в центре краевой столицы.

Прокуратура Ленинского района поставила на контроль установление обстоятельств ДТП со смертельным исходом. пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю

В Подмосковье задержаны жители, которые подозреваются в вымогательстве миллиона рублей.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Приморского края