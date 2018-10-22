В Подмосковье задержаны жители, которые подозреваются в вымогательстве миллиона рублей

На территории города Ногинска в Московской области вкладчик инвестиционной компании стал жертвой вымогательства. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что угрожая потерпевшему расправой, двое злоумышленников потребовали у него миллион рублей и транспортное средство.

Однако благодаря вмешательству моих коллег из местной полиции преступление было пресечено. Подозреваемых задержали с поличным. пресс-служба МВД РФ

Полицейские отметили, что преступники обвинили мужчину в том, что по его вине на одного из фигурантов расследования были якобы оформлены кредиты. Подозреваемые были задержаны полицейскими во время передачи части денежных средств. В их отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Сейчас один из подозреваемых остается под подпиской о невыезде, а второй находится под запретом определенных действий.

Более 200 жителей Подмосковья передали свое оружие для нужд СВО за год.

Фото и видео: МВД Медиа