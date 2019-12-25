Более 200 жителей Подмосковья передали свое оружие для нужд СВО за год

С начала 2024 года свыше 200 жителей Московской области добровольно передали свои ружья в войсковые части, откуда их направят в зону проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в интерью журналистам телеканала "360.ru" сделал региональный представитель Росгвардии Антон Фокин.

дни собирают гуманитарную помощь, другие отдают оружие. Ружья, например, очень эффективны в борьбе с дронами. Особенно гладкоствольные, 12-го калибра. Такое оружие изначально предназначено для охоты на пернатую дичь, но справляется и с другими "птичками". Антон Фокин, сотрудник Росгвардии

На официальном сайте Росгвардии размещен специальный функционал для передачи оружия в зону СВО. Желающим помочь бойцам нужно нужно указать свои личные данные, марку ружья и контакты. В течение двух дней с человеком свяжутся представители ведомства. Потом они примут оружие на хранение с последующей передачей военнослужащим в зону боевых действий.

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Фото: 360.ru