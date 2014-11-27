Завтра в петербургском ЗакСе – второе чтение поправки к бюджету города о выделении 4 млрд рублей на помощь участникам спецоперации.

Власти Санкт-Петербурга анонсировали отправку новой партии гуманитарной помощи участникам СВО. В нее входят: грузовые автомобили и экскаваторы, средства РЭБ, дроны, а также станции управления. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Законодательного Собрания Северной столицы Александр Бельский.

По словам спикера парламента, груз был собран по заявкам бойцов в зоне спецоперации. В организации и отправке партии техники и снаряжения приняли участие власти Петербурга, депутаты регионального парламента, члены фонда "Победа", представители петербургского бизнеса и местные жители.

Бельский также отметил, что высылкой гуманитарной помощи поддержка участников СВО не ограничивается. Завтра в Законодательном Собрании намерены рассмотреть губернаторскую поправку к бюджету Санкт-Петербурга, усиливающей поддержку людей, связанных со спецоперацией в Украине.

Для Северной столицы всесторонняя поддержка военных и их семей – ключевая задача. Буквально завтра, на втором чтении бюджета-2025, планируем рассмотреть поправку о дополнительном выделении порядка 4 млрд рублей на помощь участникам СВО и их близким. Лично у меня нет сомнений, что предложение будет одобрено. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ранее в Москве указали на бесперспективность попыток военного поражения России, обратив внимание на исторические уроки.

Фото: Telegram / Спикер Бельский