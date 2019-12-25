Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок

В России готовы переориентировать грузопотоки.

Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность российского внутреннего продовольственного рынка и экспортные возможности страны. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по сельскому хозяйству. Ранее министерство по транспорту уточнило, что сейчас делается все необходимое для обеспечения грузовой логистики на фоне участившихся атак на гражданский флот в акватории региона.

Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны. пресс-служба Минсельхоза России

Чиновники из профильного ведомства добавили, что значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных товаров в разных регионах страны и логистика поставок могут быть переориентированы по мере такой необходимости. Сейчас совместно с экспертным сообществом и бизнесом власти федеральные прорабатывают альтернативные маршруты для грузопотоков.

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Фото: Piter.tv