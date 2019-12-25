Губернатор отправил в отставку главу Минсельхоза Новосибирской области

Андрей Травников объяснил,что не удовлетворен работой на должности Андрея Шинделова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку министра по сельскому хозяйству в российском регионе Андрея Шинделова. Соответствующие данные предоставил аудитории канал областного правительства. Чиновники уведомили общественность о том, что кандидатура преемника главы профильного ведомства будет согласована уже в четверг, 23 апреля. Известно, что поводом для кадровой перестановки стали "накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы", а также неоперативность в доведении мер государственной поддержки агропромышленных производителей, срывы в реализации программы по комплексному развитию территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

Важное кадровое решение глава региона озвучил на оперативном совещании в областном правительстве.

Губернатор Новосибирской области Травников во время оперативного совещания в правительстве напомнил, что власти впервые за последние десятилетия допустили на территорию субъекта страны опасные заболевания животных.

