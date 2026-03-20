В Новосибирской области задержали курьеров аферистов и их контролеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, жительница села Старые Карачи стала жертвой телефонных аферистов. Они убедили пенсионерку передать три миллиона рублей их курьерам под предлогом зачисления сбережений на "безопасный счет". Забрав наличность, двое неизвестных пытались покинуть населенный пункт на машине. Полицейские застигли их на выезде из села.

Проигнорировав требование об остановке машины, неизвестные пытались скрыться. Чтобы остановить их, один из сотрудников полиции произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух. Курьеров задержали после блокирования дороги служебной машиной. После этого полицейские обнаружили подозрительный черный BMW без государственных номеров и также устроили преследование за иномаркой. Внутри машины находились трое человек в возрасте от 16 до 18 лет.

Все фигуранты были доставлены в отдел органов внутренних дел. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. Денежные средства были возвращены пенсионерке.

Видео: УМВД по Новосибирской области