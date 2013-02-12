В Москве задержали участников схемы мошенничества с продажей автозапчастей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники действовали с 2019 года. Они размещали на сервисе бесплатных объявлений информацию о продаже дорогостоящих комплектующих и автозапчастей для иномарок. Отмечается, что большинство покупателей сразу соглашались на сделку и заказывали доставку.

После перевода денег аферисты предоставляли фиктивные видеоматериалы с товарами, однако на самом деле заказы не отправлялись. Оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их. Они также изъяли банковские и сим-карты, средства связи, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

