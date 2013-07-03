В Москве оперативники пресекли деятельность фиктивного модельного агентства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники арендовали два офисных помещения на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке. Они предлагали будущим моделям пройти обучение в профильной академии для якобы первого шага к успешной карьере. Для начала требовалось произвести оплату обучения, после чего, по словам аферистов, появлялась возможность заключить трудовой договор с модельным агентством.

По предварительным подсчетам, общий ущерб от действий злоумышленников превысил 20 млн рублей. Следователями возбуждено 112 уголовных дел. Предполагаемому организатору противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Видео: МВД России