МВД пресекло работу кол-центров, работающих по указанию кураторов из-за рубежа

Задержания прошли в Новосибирске и Иркутске.

Российские правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, через которые проходили телефонные звонки и СМС-рассылки для получения доступа к личным данным россиян с целью хищения денежных средств. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Известно, что операции проводились на территории Новосибирска и Иркутска. У фигурантов расследования оперативники нашли и изъяли свыше полутора тысяч сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты.

Задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, через которые осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки для получения доступа к личным данным граждан Российской Федерации с целью хищения денежных средств. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Полиция установила, что по указанию анонимных кураторов молодые люди разместили сим-боксы в арендованных офисах. Они занимались обеспечением бесперебойной работы аппаратуры. Это оборудование позволяло аферистам из-за рубежа использовать номера отечественных мобильных операторов связи для звонков по стране. Сейчас в отношении пойманных злоумышленников ведется уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ.

Жителя Северска задержали за 15 поджогов жилищ.

