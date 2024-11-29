Жителя Северска задержали за 15 поджогов жилищ

Полиция закрепляет доказательства вины фигуранта расследования, а также устанавливает мотивы совершения поджогов.

Сотрудники российских правоохранительных органов из Томской области задержали местного жителя из города Северска за совершение не менее 15 фактов умышленного повреждения чужого имущества, причинившего ущерб в размере трех миллионов рублей. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что экстренные службы стали получать сведения о возгорании жилых помещений в регионе с июля 2025 года. По результатам проверки было установлено, что огонь начал распространяться из-за поджогов. В результате оперативной работы удалось поймать подозреваемого. Для этого сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения и допросили свидетелей.

Желанием смотреть на огонь объяснил свои действия подозреваемый в серии поджогов. Молодого пиромана из города Северска Томской области задержали мои коллеги из местного уголовного розыска. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Согласно предварительным данным, молодой человек поджег 15 квартир, а также аварийное нежилое строение. Сейчас оперативники проверяют его причастность к аналогичным деяниям, зафиксированным в местном садоводческом некоммерческом товариществе. Сейчас в отношении юноши ведется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ.

Жителя Крыма задержали за стрельбу по полицейским и поджог.

