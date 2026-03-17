Жителя Крыма задержали за стрельбу по полицейским и поджог

Следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу.

Житель Крыма задержан российским спецназом после того, как открыл стрельбу из ружья по прибывшим к нему домой сотрудникам полиции. Соответствующее заявление сделали журналистам представители регионального управления Следственного комитета. Известно, что подозреваемому удалось ранить гостей. Затем мужчина поджог свой автомобиль и дом. Инцидент зафиксирован 16 марта. В тот день на основании постановления Джанкойского суда заместитель начальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников МВД прибыли к зданию, расположенному в селе Стефановка для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Хозяин домовладения, не желая допускать представителей закона в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение. сообщение от СК РФ по региону

Для задержания мужчины потребовалось вмешательство сотрудников полиции и силовая поддержка подразделения Росгвардии СОБР "Халзан". Сейчас с фигурантом уголовного дела ведется работа. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, контакты и связи подозреваемого, источники поступления к нему вооружения. Дополнительно эксперты дадут оценку возможного применения фигурантом расследования насилия в отношении членов семьи. В отношении злоумышленника ведется дело по статье 317 УК РФ. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Наказание предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока заключения.

