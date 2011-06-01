СК возбудил дело после падения фасада особняка Салова на прохожего

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения фрагмента фасада особняка Салова в центре Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве. Инцидент произошел на Большой Морской улице, где часть облицовки упала на прохожего.
Мужчину с различными травмами доставили в больницу. Дело квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий случившегося.
Фото: Piter.TV
