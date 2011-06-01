СК возбудил дело после падения фасада особняка Салова на прохожего

Часть облицовки исторического здания на Большой Морской улице обрушилась на мужчину. Пострадавшего госпитализировали, следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения фрагмента фасада особняка Салова в центре Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве. Инцидент произошел на Большой Морской улице, где часть облицовки упала на прохожего.

Мужчину с различными травмами доставили в больницу. Дело квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

Фото: Piter.TV