  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СК возбудил дело после падения фасада особняка Салова на прохожего
Сегодня, 18:40
312
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

СК возбудил дело после падения фасада особняка Салова на прохожего

0 0

Часть облицовки исторического здания на Большой Морской улице обрушилась на мужчину. Пострадавшего госпитализировали, следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения фрагмента фасада особняка Салова в центре Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве. Инцидент произошел на Большой Морской улице, где часть облицовки упала на прохожего.

Мужчину с различными травмами доставили в больницу. Дело квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение, суд, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии