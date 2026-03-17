Александр Двойных рассказал ою эпизоотической ситуации в регионах.

Профильный комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию внимательно следит за ситуацией с заболеванием скота. Соответствующее заявление сделал на заседании перед коллегами председатель Александр Двойных. парламентарий из верхней палаты парламента заметили, что внимание обращено на эпизоотическую ситуацию, особенно, которая сложилась на территории Сибири. Экспертные совещания по теме проводятся на уровне вице-премьера, губернаторов, министра сельского хозяйства. В субъектах страны принимаются все необходимые меры для купирования тех проблем и рисков, которые существуют.

При этом внимательно следим за тем, чтобы выплаты, которые должны организовать регионы, особенно малым формам хозяйства, проходили максимально быстро, чтобы это не вызывало недовольство со стороны фермеров. Александр Двойных, глава комитета СФ

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации введен местной администрацией в Новосибирской области в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди домашнего скота. Такими данными со СМИ поделился министр сельского хозяйства российского региона Андрей Шинделов.

Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации