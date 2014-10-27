Минсельхоз подготовил правила для нового промысла тунца

В России установят квоту на вылов тунца в 2027 году.

Российские рыбаки смогут начать добывать и поставлять на внутренний рынок свежего тунца после установления новых правил промысла. Минсельхоз подготовил проект изменений, предусматривающий определение допустимого улова в Восточно-Сахалинской подзоне, пишет РИА Новости.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что российские ученые смогут ежегодно определять квоты на добычу тунца в этой акватории. По его словам, это позволит отечественным рыбакам поставлять свежую продукцию на рынок.

Ранее тунец добывался в основном как сопутствующий улов в открытых водах Мирового океана, расположенных далеко от российских портов. Из-за этого продукция поступала к потребителям преимущественно в замороженном виде.

Организация промысла ближе к российским берегам позволит поставлять свежего тунца для премиального сегмента торговли, сферы HoReCa и перерабатывающих предприятий.

Также эксперты рассказали о нехватки красной рыбы. При этом, в августе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что вылов рыбы на территории России с начала текущего года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о показателе более 3,5 млн тонн.

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