В России вылов рыбы с начала года вырос на 13%

Илья Шестаков оценил показатели страны по водным биологическим ресурсам.

Вылов рыбы на территории России с начала текущего года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о показателе до более 3,5 млн тонн. Порядка 230 тысяч тонн продукции произвела за полгода отечественная аквакультура. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал руководитель профильного ведомства Илья Шестаков.

Хорошие результаты показывают и отечественные рыбоводы. За последние 10 лет объем производства аквакультуры удалось нарастить более чем в два раза. За первое полугодие произведено уже 230 тыс. тонн, ожидаем рост по итогам года на 5%. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Экспорт рыбной продукции в январе - июле 2023 года составил порядка 1,2 млн тонн. Объем на 2,5% превышает уровень того же периода 2022 года. По мнению специалиста, отечественный рыбохозяйственный комплекс остается устойчивым и работает стабильно. Илья Шестаков считает, что недружественные России страны оказывают себе медвежью услугу своим вводом запрета на заход российских рыболовных судов, работающих в конвенционных районах, в свои порты. Эти государства также прекратили ремонт судов.

Петербуржцы переходят на консервы из-за подорожания рыбы.

Фото и видео: Правительство России